Edirne'de yakalanan 5 FETÖ üyesi tutuklandı

Güncelleme:
Edirne'de yapılan operasyonda FETÖ üyesi oldukları tespit edilen 6 kişiden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sürücüler ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla adli kontrolle salıverildi.

Edirne'de yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Keşan TEM Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Edirne-Keşan kara yolunda 2 aracı durdurdu.

Araçlarda, FETÖ üyesi oldukları belirlenen 6 şüpheli ve sürücüler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A, Z.S, H.G, A.G. ve G.G, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı. M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla mahkemeye sevk edilen sürücüler T.D. ve H.E. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
