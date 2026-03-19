Edirne'de yakalanan 5 FETÖ üyesi tutuklandı

Edirne'de yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Keşan TEM Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Edirne-Keşan kara yolunda 2 aracı durdurdu.

Araçlarda, FETÖ üyesi oldukları belirlenen 6 şüpheli ve sürücüler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A, Z.S, H.G, A.G. ve G.G, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı. M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla mahkemeye sevk edilen sürücüler T.D. ve H.E. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.