Edirne'de yakalanan 2 FETÖ üyesinden 1'i tutuklandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri N.A. ve Y.B. yakalandı. N.A. tutuklanırken, Y.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Güvenlik güçleri kent merkezinde yaptıkları denetimlerde yurt dışına kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri N.A. ve Y.B'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden N.A. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel