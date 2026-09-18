Edirne'de fen lisesi öğrencileri projelerini ortaokul öğrencilerine tanıttı

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Edirne'de fen lisesi öğrencileri, hazırladıkları projeleri ortaokul öğrencilerine tanıttı.

Tayakadın köyünde Şehit Cem Havale Ortaokulu'nda düzenlenen programa katılan Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencileri, farklı alanlarda hazırladıkları projeleri sergiledi.

Fen lisesi öğrencileri, deprem öncesi alarm sistemi, hidrolik köprü ve otonom araç gibi projelerin çalışma prensipleri ve kullanım alanları hakkında ortaokul öğrencilerine bilgi verdi.

Projeleri ilgiyle inceleyen ortaokul öğrencileri, çalışmaların nasıl geliştirildiğine ilişkin bilgi aldı ve merak ettikleri soruları lise öğrencilerine yöneltti.

Programın sonunda okulda oluşturulan TÜBİTAK Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA