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Edirne'de Evlenecek Gençler projesi kapsamında ailelere bebek destek çantası verildi

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Edirne'de Evlenecek Gençler projesi kapsamında ailelere bebek destek çantası verildi
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Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında hizmet alan ailelere bebek destek çantası hediye etti. Proje kapsamında 2026 yılında anne baba olan çiftlere yenidoğan bebeklerin temel ihtiyaçlarını içeren çantalar teslim edildi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında hizmet alan ailelere bebek destek çantaları hediye edildi.

Bakanlık hizmetlerinden yararlanan ve proje kapsamında 2026 yılında anne baba olma sevinci yaşayan çiftlere, yenidoğan bebeklerin temel ihtiyaçlarını içeren destek çantaları teslim edildi.

Uygulamayla ailelerin yeni doğan bebeklerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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