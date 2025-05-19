Edirne'de Ev Yangını: Kundaklama Şüphesi ile Gözaltı

Edirne'de Ev Yangını: Kundaklama Şüphesi ile Gözaltı
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Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının bilinmeyen bir nedenden meydana geldiği belirtilirken, kundaklama iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde ev yangında kullanılamaz hale geldi.

Büyükgerdelli köyünde İ.A'ya ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kundaklama iddiasıyla bir şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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