Edirne'de çıkan ev yangını söndürüldü
Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. M.Ö'ye ait evde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü fakat evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Gürkan Arda - Güncel