Edirne'de sağanak etkili oluyor
Edirne'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Hava sıcaklığı 10 derece olarak ölçülürken, yağışların yarına kadar sürmesi bekleniyor. Trafik polisleri olumsuzluk yaşanmaması için önlemler aldı.
Edirne'de gece saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürüyor.
Zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarına kadar etkili olması bekleniyor.
Yağış sebebiyle trafik yoğunluğunun yaşandığı bazı kavşaklarda kısa süreli aksamalar meydana geldi. Trafik polisleri, olumsuzluk yaşanmaması için kavşaklarda önlem aldı.
Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve su birikintilerinin bulunduğu güzergahlarda tedbirli seyretmeleri konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel