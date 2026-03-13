Edirne'de engelli derneğinin tahliye işlemi Vali Sezer'in devreye girmesiyle durduruldu

Edirne Bedensel Engellileri ve Ailelerini Koruma, Yardımlaşma Derneği lokalinin kira borcu nedeniyle belediye tarafından boşaltılması kararı, Vali Yunus Sezer'in devreye girmesiyle durduruldu.

Edirne Belediyesi zabıta ekipleri, Abdurrahman Mahallesi'nde belediyeye ait dükkanlarda faaliyet gösteren dernek lokalinin boşaltılması için çalışma başlattı.

Derneğe ait eşyaların taşınması amacıyla olay yerine belediye ekipleri ve bir kamyon sevk edildi.

Dernek Başkanı Dilek Öner Kaynak ile üyeler, lokalde bulunan eşyaları toplamaya başladı. Bir süre sonra tahliye işlemi durdu. Edirne Valisi Yunus Sezer'in işlemin durdurulması hususunda devreye girdiği belirtildi.

Gözyaşlarını tutamadı

Kaynak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kira ödemelerinde yaşanan sıkıntı nedeniyle haklarında belediyenin tahliye kararı aldığını söyledi.

Dernek binasının başka bir tesis yapılması amacıyla ihaleye çıkarılacağının kendilerine iletildiğini ifade eden Kaynak, derneğin gelir yetersizliği nedeniyle kiraları uzun süredir ödeyemediğini belirtti.

Lokalin engelli bireylerin rahatlıkla ulaşabildiği, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü düz ayak bir alan olduğunu anlatan Kaynak, belediyenin kendilerine destek olması gerekirken tahliye yoluna gitmesini üzüntüyle karşıladıklarını dile getirdi.

Belediyenin avukatının kendilerine, söz konusu alanın halka açık bir tesis olarak değerlendirileceğini aktardığını belirten Kaynak, "Çok üzgünüm. Bir belediye başkanının yapması gereken bu mudur? Bizlere destek olacağı yerde neden böyle bir şey yaptığına anlam veremiyoruz. Hepimiz çok üzgününüz. Böyle bir belediyecilik anlayışı olamaz." dedi.

Gözyaşlarını tutamayan Kaynak, dernek lokalinin engelli bireyler için önemli buluşma noktası olduğunu kaydetti.

Dilek Öner Kaynak, Edirne Valisi Yunus Sezer'in devreye girmesiyle tahliyenin durdurulduğunu belirterek, kendisine teşekkür etti.