Edirne'de Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde 2 Yaralı

EDİRNE'de sürücüsünün kontrolünden çıkıp elektrik direğine çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Umurbey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Ö.Ş.'nin kullandığı 22 AA 902 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarparak durdu. Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Ö.Ş., seyir halindeyken arka koltukta oturan çocuklarının kendisine seslenmesi nedeniyle dönünce, bu sırada kaza yaptığını söyledi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,