Edirne'de Ehliyetsiz Sürücülere Yüksek Ceza Uygulandı

Edirne'de ehliyetsiz şekilde araç kullanan 2 sürücüye toplam 36 bin bin 137 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Yıldırım Bayezid Mahallesi'nde "Terörle mücadele uygulaması" kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Uygulamada 162 kişi ve 97 araç sorgulandı. Ehliyetsiz şekilde araç kullanan 2 sürücüye toplam 36 bin 137 lira, aracının muayenesi olmayan 2 sürücüye 4 bin 334 lira, aracının sigortası olmayan sürücüye ise 993 lira ceza kesildi.