Edirne'de Ehliyetsiz Motosiklet Kullanımına Büyük Ceza

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Edirne Emniyet Müdürlüğü, ehliyetsiz motosiklet kullanan bir sürücüye ve ruhsat sahibi annesine toplam 37 bin 420 lira ceza kesti. Uygulamada 215 kişi ve 114 araç sorgulandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen şok uygulamada, ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücü ve ruhsat sahibi annesine toplam 37 bin 420 lira ceza kesildi.

Şükrüpaşa Caddesi'ndeki uygulamaya 15 ekip katıldı.

Ekiplerce 215 kişi ile 114 araç sorgulandı.

Denetim sırasında durdurulan bir motosikletin sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 710 lira, motosikletin sahibi olan annesine de ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan aynı miktarda para cezası olmak üzere anne ve oğluna toplam 37 bin 420 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü, evde olan annesini telefonla arayıp durumu bildirdi.

Daha sonra motosiklet, sürücünün yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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