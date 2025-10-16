Haberler

Edirne'de Egzoz Denetimi: Hava Kirliliğine Karşı Önlemler

Edirne'de ulaşım kaynaklı hava kirliliğini önlemek amacıyla Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile araçlarda egzoz muayenesi denetimi yapıldı. Denetimlerde, geçerli egzoz emisyon ölçümü olmayan araç sahiplerine 14 bin 310 lira para cezası kesiliyor.

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, ulaşım kaynaklı hava kirliliğini önlemek amacıyla Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi ( Egedes ) ile araçlarda egzoz muayenesi denetimi yaptı.

Kentin farklı noktalarında denetim yapan ekipler, EGEDES ile araçlarda egzoz muayenesi olup olmadığını tespit ediyor.

Çevre Kanunu gereğince egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmadığı tespit edilen motorlu taşıt sahiplerine 14 bin 310 lira para cezası kesiliyor.

EGEDES ile denetimlerin yapıldığı noktalarda araçların geçerli egzoz emisyon ölçümünün bulunup bulunmadığı araçları durdurmaksızın kısa sürede tespit edilebiliyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
