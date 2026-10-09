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Edirne'de eğitim toplantısı yapıldı, Lalapaşa'da dayanışma gecesine davet edildi

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Edirne'de eğitim toplantısı yapıldı, Lalapaşa'da dayanışma gecesine davet edildi
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Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Alireisoğlu başkanlığında Süloğlu'ndaki okul müdürleriyle eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı. Lalapaşa'da Lalapaşaspor Başkanı Tezcan, Belediye Başkanı Geldi'yi dayanışma gecesine davet etti; Kaymakam Çolak da Küçünlü köyünü ziyaret etti.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu başkanlığında, Süloğlu ilçesindeki okul müdürlerinin katılımıyla eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda ilçedeki okullarda yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri ele alındı.

Eğitim çalışmalarının mevcut durumunun değerlendirildiği toplantıda, ilçedeki okulların faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Lalapaşaspor'dan Belediye Başkanı Geldi'ye dayanışma gecesi daveti

Lalapaşa Spor Kulübü Başkanı Emre Tezcan, kulüp yönetim kurulu adına Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi'yi 5. Geleneksel Dayanışma Gecesi'ne davet etti.

Lalapaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tezcan ve beraberindeki kulüp yöneticileri, Belediye Başkanı Geldi'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Lalapaşa Düğün Salonu'nda düzenlenecek dayanışma gecesine ilişkin bilgi verildi.

Kulübe destek amacıyla düzenlenen gecenin biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.

Lalapaşa Kaymakamı Çolak, Küçünlü köyünü ziyaret etti

Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak, kurum amirleriyle Küçünlü köyünü ziyaret etti.

Lalapaşa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Çolak ve beraberindeki kurum amirleri, köy muhtarı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Köyün genel durumu hakkında bilgi alan Çolak, vatandaşların talep, görüş ve önerilerini dinledi.

Kaynak: AA
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