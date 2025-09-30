Edirne'de Eğitim Etkinlikleri ve KİSEV Toplantısı Düzenlendi

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, 50. Yıl İlkokulunu ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz ziyaretinde öğretmenlerle bir araya geldi.

Talep ve önerileri dinleyen Yılmaz, öğretmenlere çalışmalarında başarı diledi.

Oryantiring etkinliği düzenlendi

Edirne'de Okul Öncesi Farkındalık Haftası kapsamında anaokulu öğrencilerine yönelik oryantiring etkinliği gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hatice Erkurt Anaokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe İstiklal Ortaokulu anasınıfı öğrencileri ve Hatice Erkurt Anaokulu öğrencileri katıldı.

Öğrenciler etkinlik boyunca öğretmenleri gözetiminde çocuk oyunlarına katıldı.

Okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekmek ve miniklerin gelişimlerine katkı sunmak için düzenlenen Okul Öncesi Farkındalık Haftası etkinlikleri devam edecek.

KİSEV olağan aylık toplantısı yapıldı

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan başkanlığında Keşan İyilik, Sağlık ve Eğitim Vakfı (KİSEV), olağan aylık toplantısı gerçekleşti.

KİSEV'de gerçekleşen toplantıda yapılacak çalışmalar gözden geçirildi ve karara bağlandı.

Toplantıya Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Ergene ve vakfın yönetim kurulu üyeleri katıldı.