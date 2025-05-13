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Edirne'de Düzensiz Göçmenlerle Yakalanan Alman Vatandaşı Tutuklandı

Edirne'de Düzensiz Göçmenlerle Yakalanan Alman Vatandaşı Tutuklandı
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Edirne'de, yurt dışına çıkış yasağı bulunan bir Alman vatandaşı, düzensiz göçmenlerle birlikte yakalandı ve tutuklandı. Olayda 14 Irak ve 3 Afganistan uyruklu göçmen de ele geçirildi.

Edirne'de düzensiz göçmenlerle yakalanan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı olan Alman vatandaşı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda durumundan şüphelendiği park halindeki 2 aracı inceledi.

Araçlarda yapılan aramada 14 Irak ve 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile "cinsel istismar" suçundan hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Alman vatandaşı yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemleri için Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Alman vatandaşı O.R, işlemlerinin ardından sevk edildiği Edirne Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler de işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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