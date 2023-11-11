Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 100 gram reçine esrar ele geçirildi, 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 100 gram reçine esrar ele geçirildi, 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelileri takibe alan ekipler, kent merkezinde durdurdukları 2 otomobilde dedektör köpek yardımıyla arama yaptı.
Araçlardan birinin sürücü koltuğunun altına gizlenmiş 10 kilo 100 gram reçine esrar ele geçirildi, Bulgaristan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.