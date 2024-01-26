Edirne'de Duvar Devrilmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Edirne'nin Keşan ilçesinde, devrilen duvarın altında kalan Melike Dölçek, hastanede yapılan ameliyat sonrası hayatını kaybetti. Dölçek'in cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu. Olayın ardından Dölçek'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.
HAYATINI KAYBETTİ
Edirne'nin Keşan ilçesinde, devrilen duvarın altında kalan, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Melike Dölçek, kurtarılamadı. Dölçek'in cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Evli ve 2 çocuk annesi Melike Dölçek'in hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.