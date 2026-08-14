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Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 kaçak göçmen yakalandı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 5 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili sürücü ve organizatör şüphelisi gözaltına alınırken, araç sahibine ve sürücüye idari para cezası uygulandı. Kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 5 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ile organizatör şüphelisi İ.K. (39) gözaltına alındı.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.K. yönetimindeki aracı Çalıköy yolu yol ayrımı üzerinde durdurdu. Araçta, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Afganistan ve Pakistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ve organizatör şüphelisi İ.K. gözaltına alındı.

Öte yandan sürücü B.N. ve araç sahibi E.K.'ye (26) 'Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 25 bin 758 lira idari para cezası uygulandı.

Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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