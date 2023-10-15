Edirne'de Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Edirne'de 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Edirne Şubesi tarafından Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Şube Başkanı Aydın Bildiş anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Bildiş, törende yaptığı konuşmada, emekli astsubayların meslek hayatları boyunca "mevzubahis vatansa gerisi teferruattır" prensibi ile görev yaptıklarını belirtti.

Astsubayların emeklilik dönemindeki sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletecek özlük hakları talepleriyle ilgili çalışmaların bir an önce tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Bildiş, şunları kaydetti:

"Büyük milletimiz ve ordumuz her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olmuştur. Milletçe taşıdığımız bu yüce hasletler nedeniyle, yakın coğrafyamızda süregelen güçlünün zayıfı, haksızın haklıyı ezdiği orantısız savaşlar bizleri derinden üzmektedir. Günümüz modern dünyasında doğa, çevre ve hayvan haklarındaki gelişmeler ve söylemler bizleri umutlandırırken, bunların aksine bazı egemen güçlerin kendi çıkarları söz konusu olduğunda yaşama, barınma ve gıda gibi insanların en temel haklarını görmezden gelerek kan dökmeleri bizleri endişelendirmektedir. Yakın coğrafyamızdaki savaşlardan en çok mağdur olan savunmasız sivil halk ve çocukların akıttığı gözyaşı ve kanın bir an önce son bulmasını diliyoruz."

Konuşmanın ardından Bildiş, Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'ne götürülmek üzere bisikletçilere Türk bayrağı teslim etti.

Saraçlar Caddesi'nde Edirne Belediye Bandosu eşliğindeki kortej yürüyüşünün ardından bisikletçiler, Balıkpazarı Caddesi'nden şehitliğe uğurlandı.

Törene Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, TEMAD üyeleri ve gaziler katıldı.