Edirne'de Ani Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

EDİRNE'de aniden bastıran sağanak ve ardından dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kentte sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Saat 14.30 sıralarında etkili olan sağanakta bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalananlar ise kapalı alanlara sığındı. Sağanağın hafiflemesinin ardından bazı bölgelerde dolu yağışı etkisini gösterdi. Zaman zaman fındık büyüklüğündeki dolu yağışı dışarıda bulunanlara zor anlar yaşattı. Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Edirne'de yağmurun yer yer etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı