Edirne'de direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Sultanşah köyü muhtarı Samet Yıldırım'ın kullandığı otomobil, refüjdeki direğe çarparak kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan sürücü kurtarılamadı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sultanşah köyü muhtarı Samet Yıldırım'ın (43) kullandığı otomobil, Demirtaş Mahallesi'nde refüjdeki direğe çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yıldırım, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Uzunköprü Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel