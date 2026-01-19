Haberler

Edirne'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Edirne-Lalapaşa kara yolunda devrilen tırda sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı ve ardından hastaneye kaldırdı.

K.Ş. idaresindeki 42 KG 160 plakalı tır, Edirne- Lalapaşa kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, tır sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Haberler.com
