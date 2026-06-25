Edirne'de çukura düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Edirne'nin Budakdoğanca köyünde Fikret Ayten'e ait inek, yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukura düştü. Sahibinin çıkaramaması üzerine itfaiye ekipleri vinç yardımıyla ineği kurtardı. İneğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Edirne'de çukura düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Budakdoğanca köyünde Fikret Ayten'e ait inek yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukura düştü.
Ayten kendi imkanlarıyla burada çamura saplanan ineğini bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekipleri ineği çukurdan vinçle çıkardı.
Ekiplere teşekkür eden Ayten, ineğinin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA / Cihan Demirci