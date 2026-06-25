Haberler

Edirne'de çukura düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Budakdoğanca köyünde Fikret Ayten'e ait inek, yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukura düştü. Sahibinin çıkaramaması üzerine itfaiye ekipleri vinç yardımıyla ineği kurtardı. İneğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Edirne'de çukura düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Budakdoğanca köyünde Fikret Ayten'e ait inek yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukura düştü.

Ayten kendi imkanlarıyla burada çamura saplanan ineğini bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekipleri ineği çukurdan vinçle çıkardı.

Ekiplere teşekkür eden Ayten, ineğinin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu

Ülke felaketi yaşıyor! 39 saniye arayla iki büyük deprem meydana geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuela'daki deprem anı kamerada! Havalimanındaki panik saniye saniye kaydedildi

Deprem anı kamerada! Havalimanındaki panik saniye saniye kaydedildi
Bu saçmalığa biri dur desin! Dünya Kupası'nı karıştıran olayın görüntüleri ortaya çıktı

Dünya Kupası'nı karıştıran olayın görüntüleri ortaya çıktı

Entübe edilen Kadir İnanır'dan yeni haber

Entübe edilen Kadir İnanır'dan yeni haber
Göçmen çetesi 17 yaşındaki genci döverek öldürdü! O anları kaydedip paylaştılar

Göçmen çetesi 17 yaşındaki genci pusuya düşürüp vahşice öldürdü
Altında tarihi düşüş! Son 7 ayın dibi görüldü

Tarihi düşüş! Son 7 ayın dibi görüldü
Venezuela'daki depremlere yakalanan Türk: Her yer cehennem gibi, her yer yıkıldı

Venezuela'daki depremlere yakalanan Türk felaketi böyle anlattı
Maçın önüne geçtiler! Herkes onları konuşuyor

4 gollü çılgın maçın önüne geçtiler!