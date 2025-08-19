Edirne'de Cinsel İstismardan Aranan Hükümlü Yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, cinsel istismar suçundan aranan N.C. isimli firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Değirmenci köyünde yapılan aramada çocuğun cinsel istismarı suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.C. yakalandı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel