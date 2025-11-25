Edirne'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Şehitler köyünde A.Y. (55) ile akrabası F.A. (58) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine F.A, av tüfeğiyle A.Y'ye ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, A.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
F.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel