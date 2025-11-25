Haberler

Edirne'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Güncelleme:
Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Şehitler köyünde A.Y. (55) ile akrabası F.A. (58) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.A, av tüfeğiyle A.Y'ye ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, A.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

F.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
