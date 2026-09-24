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Edirne'de çifti darp gerekçesiyle yakalanan şüphelilerden Turan Karadağ tutuklandı

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Edirne'de ev yemekleri lokantası işletmecisi Şenay Salam ile eşi Servet Salam'ı darbettikleri gerekçesiyle yakalanan şüphelilerden Turan Karadağ tutuklandı, B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

BİRİ TUTUKLANDI

Edirne'de ev yemekleri lokantası işletmecisi Şenay Salam ile eşi Servet Salam'ı darbettikleri gerekçesiyle yakalanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Turan Karadağ tutuklandı, B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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