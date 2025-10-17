Edirne'de Çeltik Kurutma Makinesinde Birinin Cesedi Bulundu
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Olacak köyünde 76 yaşındaki Mustafa Başkut'un çeltik kurutma makinesinin içinde ölü olarak bulunmasının ardından jandarma ve sağlık ekipleri inceleme başlattı.
Edirne'nin Meriç ilçesinde bir kişi çeltik kurutma makinesinin içinde ölü bulundu.
Olacak köyünde yaşayan Mustafa Başkut'tan (76) bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi.
Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatan ekipler, Başkut'u çeltik kurutma makinesinin içinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Başkut'un öldüğü belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Başkut'un cesedi, Meriç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel