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Edirne'de tarlada çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de tarlada çıkan yangın söndürüldü
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Edirne'nin Ekmekçi köyünde biçilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ve çiftçilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dekar tarım arazisi ve saman balyaları zarar gördü.

Edirne'de biçilmiş buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.

Merkeze bağlı Ekmekçi köyündeki biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Çiftçiler de su tankeri ve traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangında yaklaşık 100 dekar tarım arazisi ve çok sayıda saman balyası zarar gördü.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
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