Edirne'de bayram öncesi trafik denetimi

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetim esnasında sürücülere çeşitli trafik kurallarını ihlal etmemeleri konusunda uyarılarda bulunuldu ve toplamda 17 bin 500 lira ceza kesildi.

Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi gerçekleştirildi.

Atatürk Bulvarı'nda, Selimiye Meydanı'nda yapılan uygulamada sürücüler kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri takma zorunluluğu konularında denetlendi.

Ekipler, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunurken, özellikle bayram tatili öncesinde artabilecek trafik yoğunluğuna karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

Denetimlerde 2 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 2 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan ve 1 sürücüye kırmızı ışık ihlali nedeniyle işlem yapıldı.

Sürücülere toplam 17 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Polis ekipleri, bayram süresince vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmesi için trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
