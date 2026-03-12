Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik "Bağımlılıkla Mücadele" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli Hakan Yılmaz tarafından bağımlılığın türleri, erken fark etme yöntemleri, korunma stratejileri ve alınabilecek önlemler hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Ayrıca toplantıda, UYUMA (Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması) hakkında da katılımcılara bilgilendirme yapıldı ve personelin konuya ilişkin farkındalığı artırıldı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, erişilebilir ve kapsayıcı hizmet anlayışı doğrultusunda personeline yönelik farkındalık çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.

-Öğrencilerden Belediye Başkanı Martin'e ziyaret

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde öğrenciler belediyeyi ziyaret etti.

Ediz Martin, Uzunköprü Belediyesinde Demokrasi İlkokulu 3. sınıf öğrencilerini ağırladı.

Öğretmenleri Simge Akbuz eşliğinde belediyeyi ziyaret eden öğrenciler, Martin ile bir süre sohbet etti.

Martin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

-Uzunköprü Belediyesinden Selimiye Camii gezisi

Uzunköprü Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen Selimiye Camii gezileri devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahalle muhtarlıklarıyla birlikte organize edilen geziler kapsamında vatandaşlar Selimiye Camii'ni ziyaret ediyor.

Açıklamada, düzenlenen gezilerle vatandaşların ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşamalarının amaçlandığı belirtilerek, kentin önemli tarihi ve kültürel değerlerinden Selimiye Camii'nin ziyaret edilmesiyle katılımcıların anlamlı bir gün geçirdiği ifade edildi.

-Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek etkinliği düzenlendi

Edirne'de "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" projesi kapsamında öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, ve Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, öğrencilerle bir araya geldi.

Kurtuluş İlkokulunda düzenlenen programda öğrencilerle sohbet eden Alireisoğlu ve Yıldırım, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine değindi.

Etkinlik kapsamında öğrencilere sağlıklı yaşam ve hijyen konularında bilgilendirme yapıldı.