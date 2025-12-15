Haberler

Edirne'de asayiş

Edirne'de Aşçıoğlu Mahallesi'nde yaşayan Y.K., yanlışlıkla mutfakta bulunan asetonu içerek zehirlendi ve hastaneye kaldırıldı. Y.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ayrıca, Edirne'de alkollü araç kullanan sürücülere ceza uygulandı ve jandarma trafik kuralları hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Edirne'de zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Aşçıoğlu Mahallesi'nde yaşayan Y.K. gece uyanıp su içmek istediği sırada mutfakta bardakta bulunan asetonu yanlışlıkla içti.

Yakınları tarafından Uzunköprü Devlet Hastanesine götürülen Y.K. tedaviye alındı.

Y.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alkollü sürücülere ceza

Edirne'de alkollü araç kullanan sürücülere ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler kent merkezinde yaptığı kontrollerde alkollü olduğu belirlenen sürücüler E.Y, T.K ve İ.K'ya ceza uyguladı.

Jandarmadan trafik kurallarına yönelik bilgilendirme

Uzunköprü ilçesinde jandarma vatandaşları trafik kurallarına yönelik bilgilendirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Türkobası köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ekipler, tarım araçlarında reflektör kullanımı, motosiklet sürerken kask ve yelek kullanımı, hız kuralları ve emniyet kemeri önemi hakkında bilgi verdi.

Haberler.com
