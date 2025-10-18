Haberler

Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimi Yapıldı

Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 42 işletme, 1360 kişi ve 149 araç sorgulandı. Eksiklikleri bulunan sürücülere ciddi ceza kesildi, bir işletmeye de sigara içme izni vermekten cezai işlem uygulandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Zübeyde Hanım ve Şevki Arman caddeleri ile Karaağaç Mahalesi'nde 24 ekip 125 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Denetimde 42 işletme, 1360 kişi ve 149 araç sorgulandı.

Eksiklikleri olan 15 araç sürücüsüne 178 bin 562 lira ceza kesildi, 2 araç trafikten men edildi.

Öte yandan bir işletmeye sigara içilmesine izin ver vermekten 19 bin 476 lira ve sigara içilmez levhası bulundurmamaktan 24 bin 17 lira, 3 kişiye de kapalı alanda sigara kullanmaktan 14 bin 218 lira ceza uygulandı.

Bir şüphelinin üzerinde ruhsatsız silah ve 2 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da denetime katılarak ekiplere çalışmalarında başarı diledi.

