Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimi Yapıldı

Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimi Yapıldı
Edirne Emniyet Müdürlüğü, Dilaverbey ve Mithatpaşa mahallelerinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. 23 ekip ve 72 personelin katıldığı denetimde 22 işletme, 18 park ve okul bahçesi kontrol edilirken, 533 kişi ve 79 araç sorgulandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Dilaverbey ve Mithatpaşa mahallelerinde 23 ekip 72 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Denetimde 22 işletme, 18 park ve okul bahçesi kontrol edildi, 533 kişi ve 79 araç sorgulandı.

İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da denetime katılarak ekiplere çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
