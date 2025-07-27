Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimi Yapıldı

Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimi Yapıldı
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Bostanpazarı'nda asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında 18 kişi ve 55 araç sorgulandı, kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Bostanpazarı'nda yapılan denetime Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de destek verdi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un da takip ettiği uygulamada, 18 kişi ve 55 araç sorgulandı, kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
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