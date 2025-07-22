Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimi Gerçekleştirildi
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı'nda 11 ekip ve 24 personelle yaptığı denetimde 174 kişi ve 75 araç sorguladı, kurallara uymayan 21 sürücüye para cezası kesildi ve 6 araç trafikten men edildi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
Atatürk Bulvarı üzerinde 11 ekip ve 24 personelin katılımıyla yapılan denetimde 174 kişi ve 75 araç sorgulandı.
İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un da takip ettiği uygulamada, kurallara uymadığı tespit edilen 21 araç sürücüsüne para cezası uygulandı.
6 araç ise trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel