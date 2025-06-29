Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimi Gerçekleştirildi

Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimi Gerçekleştirildi
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Karaağaç Mahallesi'nde asayiş ve trafik denetimi yaptı. 9 ekip tarafından gerçekleştirilen uygulamada 45 kişi ve 37 araç sorgulandı, kurallara uymadığı belirlenen 2 sürücüye para cezası kesildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü personelince Karaağaç Mahallesi'nde düzenlenen uygulamada 9 ekip görev aldı.

Uygulamada 45 kişi ve 37 araç sorgulanırken, kurallara uymadığı tespit edilen 2 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
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