Edirne'de asayiş - Haberler

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Edirne'de asayiş

AA - Emel Sampri - Güncel
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Edirne'de asayiş

Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sabuni Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.E.K'nin üzerinde arama yaptı.

Aramada 0,21 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Parasının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu

Edirne'de bir kişi parasının çalındığını öne sürerek polise şikayette bulundu.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde işyeri olan S.B. çantasındaki 4 bin liranın yerinde olmadığını fark etti.

S.B. parasının çalındığı iddiasıyla polis merkezine giderek M.K'dan şikayetçi oldu

Evinin önüne bıraktığı bisiklet çalındı

Edirne'de bir kişinin evinin önündeki bisiklet çalındı.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan S.T. bisikletini evinin önüne bıraktı.

Bir süre sonra buraya gelen S.T. bisikletini yerinde bulamayınca polise başvurdu.

AA / Emel Sampri - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Uyuşturucu, Edirne, Güncel, Haberler

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