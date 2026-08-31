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Edirne'de Alkol, Rögar ve Elektrik Kazaları

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Edirne'de alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüler hakkında işlem yapıldı.

Edirne'de alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüler hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında trafik kontrolü yapıldı.

Kontrolde sürücü D.N.C'nin 1,48 promil, S.A'nın ise 1,32 promil alkollü olduğu belirlendi

Sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.

Rögar kapağına çarpan araçta hasar oluştu

Edirne'de rögar kapağına çarpan araçta hasar meydana geldi.

Kurtuluş Mahallesi'nden aracıyla geçen Ş.N. bu sırada yoldan yüksekte bulunan rögar köpağına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluştu.

Ş.N, şikayette bulundu.

Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

Lalapaşa ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

H.K. iş yerinde ampul değiştirdiği sırada elektrik akımına kapıldı.

Yaralanan işçi Lalapaşa Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Kaynak: AA
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