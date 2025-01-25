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Edirne'de Anne Adaylarına Normal Doğum Bilgilendirmesi

Edirne'de Anne Adaylarına Normal Doğum Bilgilendirmesi
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Edirne Merkez Toplum Sağlığı Merkezi'ne bağlı sağlık çalışanları, Kırkpınar ve Yıldırım Aile Sağlığı Merkezlerinde anne adaylarına normal doğum konusunda bilgi vererek broşür dağıttı.

Edirne'de sağlık çalışanları anne adaylarını normal doğum hakkında bilgilendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Merkez Toplum Sağlığı Merkezi'ne bağlı Hekim Şifai Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu sağlık çalışanları Kırkpınar Aile Sağlığı Merkezinde "Doğal Olan Normal Doğum" temasıyla stant kurdu.

Sağlık çalışanları anne adaylarını normal doğum hakkında bilgi verdi broşür dağıttı.

Aynı temayla Yıldırım Aile Sağlığı Merkezinde de tanıtım çalışması gerçekleştirildi.

Serebral palsili çocuğun park hayali gerçekleşti

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, serebral palsi hastası 11 yaşındaki Umutcan Tuz'un isteği üzerine evinin yakınına park yaptırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akın, Tuz'u evinde ziyaret ederek ailesiyle sohpet etti.

Akın, bir çocuğun hayalini gerçekleştirebilmenin en büyük mutluluk oluduğunu belirtti.

Serebral palsili çocuğu olan ailelerin de özel aileler olduğunu ifade eden Akın, "Verdiğiniz mücadeleyi, hissettiğiniz sevgiyi bizler de yüreğimizde hissediyoruz. Bu park, sadece bir oyun alanı değil, Umutcan'ın hayallerinin ve sizlerin fedakarlığının bir simgesi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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