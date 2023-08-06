Edirne'de anız yangını söndürüldü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle saman balyalarını sardıktan sonra katı atık depolama tesisine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangın müdahale ile kontrol altına alındı.

Edirne'de anız yangını

EDİRNE - Edirne'de bir tarlada çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni çevre yolu mevkiindeki bir tarlada anız yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm tarladaki saman balyalarını sardı. Şiddetli rüzgar sebebiyle büyüyen yangın kısa sürede şehir merkezi dışında bulunan Katı atık depolama tesisine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine destek ekiple beraber çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında saman balyaları küle dönerken katı atık depolama tesisindeki yangında kontrol altına alınarak söndürüldü.