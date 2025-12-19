Edirne'de ambulans ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Edirne'de ambulans ile cipin çarpıştığı kazada ambulansta bulunan sağlık çalışanı hafif yaralandı. Olay sonrası tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, A.D'nin kullandığı ambulans, Fakülte Kavşağı'nda M.Ç. yönetimindeki 22 NA 318 plakalı ciple çarpıştı.
Kazada ambulansta bulunan sağlık çalışanı B.D. hafif yaralandı.
B.D. tedbir amaçlı ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel