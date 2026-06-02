Alkollü sürücünün kullandığı otomobil refüje çarpıp takla attı; 2 yaralı

Edirne'de alkollü sürücü A.S.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarpıp takla attı. Kazada sürücü ve yanındaki G.R. yaralandı. Sürücünün 1.81 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda Trakya Üniversitesi Kavşağı'nda meydana geldi. A.S.'nin kontrolünü kaybettiği 59 UN 320 plakalı otomobil, refüje çarpıp takla atarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü A.S. ile yanındaki G.R., ekiplerin çalışmasıyla çıkarılıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü A.S.'nin yapılan kontrolünde 1.81 promil alkollü olduğu belirlendi. İtfaiye ekipleri otomobilin motor kısmından duman çıkması üzerine soğutma çalışması yaptı.

Polis, kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
