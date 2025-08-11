Edirne'de Akaryakıt Tankeri Yangını

Edirne'de Akaryakıt Tankeri Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Sürücü, yangını fark ederek aracı yol kenarına park etti ve itfaiyeye haber verdi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

N.Y'nin kullandığı 34 JM 8667 plakalı tanker, Keramettin köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Akaryakıt tankeri tamamen yanarken, gözyaşlarını tutamayan sürücü N.Y'yi çevredekiler teselli etmeye çalıştı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı

Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Can Kaya yeni aşka yelken açtı! Kız arkadaşıyla Bodrum'da görüntülendi

Hasan Can Kaya'dan sürpriz aşk! Şezlongda sevgilisiyle yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.