Edirne'de Ailenin Yangında Yaralandığı Olayda Zanlı Tutuklandı

Edirne'de ağabeyiyle tartışması sonrası evlerini yakıp, annesi, babası ve ağabeyini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Havsa ilçesindeki olaya ilişkin gözaltına alınan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen O.Ç'nin (27), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Cumhuriyet Mahallesi'nde dün psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen O.Ç. (27) ile ağabeyi K.Ç. (29) arasında yemek yedikleri sırada tartışma çıkmış, odasına giden O.Ç. burada yangın çıkarmıştı.

O.Ç. bu esnada kendisini sakinleştirmeye çalışan ağabeyi ile annesi H.Ç. ve babası S.Ç'yi bıçakla yaralamış, hastaneye kaldırılan aile fertlerinden K.Ç. ile baba S.Ç, ayakta tedavi edilmişti.

Vücudunda yanıklar bulunan ve bıçakla ağır yaralanan anne H.Ç'nin ise tedavisi sürüyor.