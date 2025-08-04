Edirne'de Aile İçi Katliam: Baba İntihar Girişiminde Bulundu

Edirne'de Aile İçi Katliam: Baba İntihar Girişiminde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de eşi ve oğlunu boğarak öldürdüğü iddia edilen baba, intihar girişiminde bulundu. Olay, polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu ortaya çıktı. Ağır yaralanan baba hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de eşi ve oğlunu boğarak öldürdüğü iddia edilen kişi intihar girişiminde bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda D.Ö.A'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine daireye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, girdikleri evde anne D.Ö.A. (38), oğlu D.K.A. (10) ve baba Ö.G.A'nın (41) hareketsiz yattığını gördü.

Yapılan incelemede karısı D.Ö.A. ve oğlu D.K.A'yı boğarak öldüren Ö.G.A'nın kendini bıçaklayarak intihar girişiminde bulunduğu belirlendi.

Ağır yaralanan Ö.G.A, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Altında yeni zirve sinyali! Citi, yıl sonu tahminini 3.500 dolara yükseltti

Dev bankadan çarpıcı altın tahmini: Bu seviyeye hazır olun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte diploma çetesinin fiyat tarifesi! 2 diploma için kampanya bile yapmışlar

Sahte diploma çetesinin fiyat tarifesi! kampanya bile yapmışlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.