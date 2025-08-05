Edirne'de Aile Dramı: Anne ve Oğul Toprağa Verildi

Edirne'de Aile Dramı: Anne ve Oğul Toprağa Verildi
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Edirne'de maddi sorunlar nedeniyle ailesiyle sık sık tartışan Ömer Gökhan Alacı, eşi Didem Örs Alacı ve oğlu Doruk Kaan Alacı'yı boğarak öldürdü. Alacı, intihara kalkışarak hastaneye kaldırıldı. Cenazeleri gözyaşlarıyla defnedildi.

EDİRNE'de Ömer Gökhan Alacı'nın (41) boğduğu eşi Didem Örs Alacı (38) ile oğlu Doruk Kaan Alacı (10), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bileklerini keserek intihara kalkışan ve hastaneye kaldırılan Alacı'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Edirne'de çeşitli meslek dallarında çalışan Ömer Gökhan Alacı, çağrı merkezinde çalışan eşi Didem Örs Alacı ile maddi sorunlar nedeniyle sık sık tartışıyordu. İddiaya göre, baba Alacı, maddi sorunlar nedeniyle sahip oldukları dairelerini satıp, ailesiyle Cumhuriyet Mahallesi 3043'üncü Sokak üzerindeki kiralık bir eve taşındı. Bu yüzden aile arasında tartışmalar gittikçe büyüdü. Evde çıkan tartışmada, Ömer Gökhan Alacı, önce eşini ardından da oğlu Doruk Kaan Alacı'yı boğdu. Dün sabah saatlerinde Meliha Örs, kızını akşam yemeğine davet etmek için telefonla aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine damadını arayan Örs., kızını akşam yemeğe davet etmek için aradığını ancak ulaşamadığını belirterek, onunla konuşmak istediğini söyledi. Eşi ve çocuğunun uyuduğunu söyleyen Alacı, telefonu kapattı. Kızlarına ulaşamayan aile, durumu 112 Acil Servisi'ne bildirmesi üzerine eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler girdikleri evde Didem Örs Alacı ile oğlu Doruk Kaan Alacı'nın cansız bedeni ile bileklerinde bıçakla kesik izleri bulunan Ömer Gökhan Alacı'yı yaralı halde buldu. Alacı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Didem Örs Alacı ile oğlu Doruk Kaan için bugün ikindi namazının ardından Mevlana Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, Didem Örs Alacı'nın annesi Meliha, babası Ahmet Örs ile aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Anne ile oğlu namazın ardından gözyaşları arasında Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eşi ve oğlunu boğduktan sonra kesici aletle bileklerini kesen Ömer Gökhan Alacı'nın tedavisi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor. Yoğun bakımda tedavi gören Alacı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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