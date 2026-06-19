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Edirne'de Afetlere Hazır Toplum konulu söyleşi düzenlendi

Edirne'de Afetlere Hazır Toplum konulu söyleşi düzenlendi
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Edirne AFAD tarafından düzenlenen söyleşide öğrencilere afet farkındalığı eğitimi verildi, acil durum planı ve kaçış çantası gibi konular ele alındı.

Edirne'de Afetlere Hazır Toplum konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce ( Afad ) Halk Eğitim Merkezi Mimar Kemaleddin Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşide konuşan AFAD İl Müdürü Cengiz Karakuş, eğitim yılı boyunca birçok okulda afet farkındalığı eğitimi düzenleyerek öğrencilere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Yaz döneminde de öğrencilerle farklı etkinliklerle bir araya gelmeyi amaçladıklarını belirten Karakuş, geçtiğimiz ay büyük bir sel ve taşkın müdahale tatbikatı düzenleyerek afete hazırlıklarda önemli bir aşama kaydettiklerini ifade etti.

Öğrencilere afetler her zaman duyarlı olmaları tavsiyesinde bulunan Karakuş, "Afetler sizin tatile gideceğiniz yerlerde de olabilir. O yüzden her zaman afetlere karşı duyarlı olmanızı istiyoruz. Afet aile planı yapmanızı, bir acil durum kaçış çantasını yanınızda bulundurarak afetin ilk saatlerinde kendinizi ve ailenizi korumanızı ve acil çağrı numaralarını öğrenmenizi istiyoruz." dedi.

Karakuş'un ardından, UMKE Edirne Sorumlusu Mustafa Gökbayrak, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürü Sefa Tabak, Edirne MEB AKUB Lideri Serhat Üretmen, EDAK Başkanı Şafak Çekver, MAG-AME Edirne Temsilcisi Tuğberk Emre Aktaş ve Trakya Üniversitesi Hastanesi Sivil Savunma Amiri Özcan İlgün öğrencilerle afetlerdeki tecrübelerini paylaştı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
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