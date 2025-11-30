Edirne'de 9 Kaçak Göçmen Yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 9 kaçak göçmen sınır birlikleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 9 kaçak göçmen yakalandı.
Sınır birlikleri, Uzunköprü'ye bağlı Saçlımüsellim köyü ve Eskiköy'de yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan Afganistan, Fas ve Güney Afrika uyruklu 9 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel