Edirne'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçlerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda Saçlımüsellim köyündeki denetimlerde Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
