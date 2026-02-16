Yaşını duyanların ağzı açık kaldı! Kilometrelerce ters yönde ilerledi, trafiği birbirine kattı
Edirne'de otomobiliyle ters yönde giden 87 yaşındaki sürücü, trafiği tehlikeye soktu. Polisin müdahalesiyle durdurulan sürücünün ehliyetine el konulurken; o anlar kameralara da yansıdı.
- Edirne'de 87 yaşındaki bir sürücü otomobiliyle ters yönde ilerledi.
- Sürücünün ehliyetine el konuldu ve trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan para cezası uygulandı.
- Olay Edirne-Havsa karayolunda gerçekleşti ve kaza yaşanmadı.
Edirne'de otomobiliyle ters yönde ilerleyen 87 yaşındaki sürücünün ehliyetine el konulurken; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edirne-Havsa karayolunda meydana gelen olayda 87 yaşındakisürücü ana yola ters yönden girerek araçların arasından tehlikeli bir şekilde ilerledi.
TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI
Diğer sürücülerin korna ve selektörlü uyarılarını dikkate almayan şahıs, hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye attı.
EHLİYETİNE EL KONULDU
İhbar üzerine harekete geçen trafik ekipleri, yolun ilerisinde önlem alarak aracın önünü kesti. Şans eseri kazanın yaşanmadığı olayda, sürücü hakkında adli işlem başlatılarak trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan para cezası uygulandı.
KAYNAK: İHA-AA