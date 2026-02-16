Haberler

Yaşını duyanların ağzı açık kaldı! Kilometrelerce ters yönde ilerledi, trafiği birbirine kattı

Yaşını duyanların ağzı açık kaldı! Kilometrelerce ters yönde ilerledi, trafiği birbirine kattı Haber Videosunu İzle
Yaşını duyanların ağzı açık kaldı! Kilometrelerce ters yönde ilerledi, trafiği birbirine kattı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de otomobiliyle ters yönde giden 87 yaşındaki sürücü, trafiği tehlikeye soktu. Polisin müdahalesiyle durdurulan sürücünün ehliyetine el konulurken; o anlar kameralara da yansıdı.

  • Edirne'de 87 yaşındaki bir sürücü otomobiliyle ters yönde ilerledi.
  • Sürücünün ehliyetine el konuldu ve trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan para cezası uygulandı.
  • Olay Edirne-Havsa karayolunda gerçekleşti ve kaza yaşanmadı.

Edirne'de otomobiliyle ters yönde ilerleyen 87 yaşındaki sürücünün ehliyetine el konulurken; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edirne-Havsa karayolunda meydana gelen olayda 87 yaşındakisürücü ana yola ters yönden girerek araçların arasından tehlikeli bir şekilde ilerledi.

TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI

Diğer sürücülerin korna ve selektörlü uyarılarını dikkate almayan şahıs, hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye attı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

İhbar üzerine harekete geçen trafik ekipleri, yolun ilerisinde önlem alarak aracın önünü kesti. Şans eseri kazanın yaşanmadığı olayda, sürücü hakkında adli işlem başlatılarak trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan para cezası uygulandı.

KAYNAK: İHA-AA

Kaynak: Haberler.com / Cihan Demirci - Güncel
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Maden ocağındaki faciadan acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler

İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı

Bakan Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak

Trump ile Netanyahu'nun savaş planı sızdı! İran'ı vuran ABD olmayacak
İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler

İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler
İzmir'de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü

Küçük çocuğun korkunç şekilde can verdiği anlar kamerada
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı

Ünlü rapçi, şov yapacağım derken abarttı